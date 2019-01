Premier Šarec je v ponedeljek sporočil, da je sprejel ponujen odstop ministra Prešička s funkcije ministra za kulturo. Minister iz vrst SD je odstop ponudil v nedeljo zvečer. Nanj so leteli očitki glede zlorabe položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar zanika.

Šarec je izrazil željo, da s Prešičkom odideta tudi državna sekretarja na tem ministrstvu. Ob tem je spomnil na nekatere dosežke ministra oziroma stvari, ki jih je minister premaknil, a ocenil, da so odnosi na ministrstvu skrhani do te mere, da si ne zna predstavljati, kako bi lahko dosedanja zasedba delala naprej.

Predsednik DZ in SD Dejan Židan se je Prešičku danes zahvalil za sodelovanje. V SD so sicer že v ponedeljek pojasnili, da že začenjajo s postopki iskanja novega ministra. Začasno bo ta resor vodil Pikalo, prav tako iz njihove kvote. Slednji upa, da bo posle vodil čim krajši čas oz. da bodo čim prej imeli ministra s polnimi pooblastili, je povedal v današnji izjavi novinarjem ob robu seje DZ. Na vprašanje, ali se bo sestal in pogovoril z zaposlenimi na ministrstvu, je odgovoril, da se bodo z uslužbenci poskušali pogovoriti, a nima polnega mandata za to, da bi se pogovarjal o prihodnosti ministrstva. »Resnih odločitev, strategij, se v času vodenja tekočih poslov ne sprejema,« je dejal.