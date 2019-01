Prešiček & prijatelji v protiofenzivi

‘S slabo vestjo, ker tega nisem storil že prej, se na slovensko javnost obračam s svojim razmišljanjem glede sramotnega medijskega linča ministra za kulturo…« Tako se začenja eno izmed številnih pisem, ki so minuli konec tedna letela v poštne predale na vse strani; tudi na naslov predsednika vlade Marjana Šarca. Začel se je torej veliki protiudar, dobro orkestriran (slaba vest je obšla tudi tiste, ki se niso pravočasno oglasili), kot se za glasbenika Prešičkovega kova spodobi. Protiudar, v katerem so se zvrstili vsi, od večnega ministroljubca Mitje Čandra do direktorja Festivala Ljubljana Darka Brleka, od direktorskega tria SNG Maribor do Klemna Ramovša iz Festivala Seviqc Brežice… Prijatelji skratka, »ki ne morejo verjeti«, in »prijatelji«, ki nočejo verjeti, ker zamenjava ministra ne bi koristila njihovim interesom. Minister se je, v nasprotju z Markom Bandellijem pred dvema mesecema, ki se je vsaj opravičil, očitno odločil za boj, vključno s tem, da je včeraj premierju ponudil odstop. Če bi namreč ocenil, da mora oditi, bi nepreklicno odšel in odločitve o svojem položaju pač ne bi prelagal na premierja.