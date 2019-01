Pisatelji vidijo aktualno dogajanje predvsem kot posledico dolgoletnega političnega podcenjevanja in zapostavljanja področja kulture, ki se kaže v kadrovski in finančni podhranjenosti in izčrpanosti sistema, tako na strani ustvarjalcev kot tudi na strani profesionalnega uradništva. »Konflikt je bil neizbežen in po svoje tudi pričakovan, saj so razmere na številnih področjih dosegle dno, na to kažejo tudi odzivi javnosti ob nedavni kraji avtorskega dela ter ob dogodkih na ministrstvu za kulturo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Glavni problem torej po mnenju Društva slovenskih pisateljev ni zgolj aktualni kulturni minister in prav tako ne razmere na ministrstvu za kulturo. »Gre za posledico odnosa vseh dosedanjih slovenskih vlad do kulture,« so opozorili.

V takšnem odnosu vlade do kulture, ki se kaže tudi v njeni kadrovski politiki na tem področju, pisatelji prepoznavajo predvsem nesprejemljiv odnos do stanja duha v slovenski nacionalni skupnosti, do žive duhovne ustvarjalnosti in z vsem tem do kulture kot javne vrednote.