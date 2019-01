»V zadnjem tednu sem doživel nekaj, kar ne privoščim nikomur. Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki - kot bi rekel Prešeren - »dobro v srcu mislijo«. Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati. Sploh po moji ponesrečeni izjavi v zadnji Tarči, ki so jo dobesedno lahko razumeli samo tisti, ki so imeli slabe namene,« je zapisal Prešiček.

»Vse povedano, spoštovani predsednik vlade, me vodi do edine možne rešitve, in sicer da vam ponudim svoj odstop z mesta ministra za kulturo,« je še sporočil in dodal, da je bilo v njegovem mandatu opravljenega veliko dela, nekateri rezultati so že vidni, drugi še bodo.

Prešiček je v zadnjih dneh tarča obtožb o šikaniranju na delovnem mestu, prav tako nanj letijo očitki o zlorabi položaja. V soboto je o njem razpravljalo širše vodstvo njegove stranke SD, vendar niso pojasnili, v katero smer se je razprava nagibala. Premier Marjan Šarec bo svojo odločitev o ministrovi nadaljnji usodi sporočil v ponedeljek.