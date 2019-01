Pred skoraj tremi meseci je silovito deževje povzročilo poplave, ki so okoli 200 ljudi v okolici Tržiča odrezale od sveta, voda je odnesla stanovanjsko hišo in seveda poškodovala ceste, zlasti tisto proti Jelendolu.

Zdaj je že znano, da je prav pri vodotokih in vodni infrastrukturi škoda največja in dosega 7,5 milijona evrov. Za ureditev cest bodo potrebovali 1,5 milijona, skupno več kot 10 milijonov evrov. Celoten popis škode je vnešen v poseben državni sistem Ajda in seveda dejansko pomeni tudi potrebne zneske za sanacijo. Kot pojasnjuje župan Tržiča Borut Sajovic, je zgodba o divjanju narave nujno povezana z delovanjem naše države oziroma številnimi področji, kjer šele taka nesreča pokaže na napake in njihove posledice: »Država nam je za prve interventne posege dala 200.000 evrov, še 400.000 smo jih dodali iz občinske blagajne. Toda to je bilo samo reševanje najhujšega, več let pa bo trajal proces popolne sanacije.« Tudi v Tržiču so posledice še vidne in najprej si želijo, da bi država nadaljevala začeto čiščenje vodotokov, kjer je še ostalo nekaj deset tisoč kubičnih metrov naplavin, ki so seveda stalna nevarnost, če bi se vremenske razmere, kakršne so bile lani konec leta, ponovile.

V Tržiču ob tem ugotavljajo, da take vodne ujme pomenijo ogromne finančne posledice, ki pa razgalijo ravnanja človeka – od slabega čiščenja gozdov do neustreznega vzdrževanja vodotokov – in že znano počasnost birokracije pri naslednjih korakih. Sajovic opozarja, da so v Železnikih po še hujšem divjanju in tragičnih posledicah čakali na dejansko pomoč več kot 10 let, zato bodo v občini storili vse, da bi jim pri njih prej uspelo urediti posledice naravne nesreče, ki je v nekaterih konkretnih primerih ogrozila ljudi. Razveseljivo je, da so kot vedno občani priskočili na pomoč ob stiski družine, ki ji je odneslo hišo, da so se zganile dobrodelne organizacije – zlasti ob dejstvu, da so v Jelendolu in še kje kar nekaj časa ostali odrezani od sveta.

Cesta v Jelendol je zdaj sicer usposobljena za prevoz osebnih vozil, tovornjaki pa bi lahko povzročili poškodbe, ker so obremenitve za še ne povsem urejene brežine takrat največje. Predsednik KS Jelendol Stojan Štefe je izrazil zadovoljstvo nad storjenim, poskrbljeno je za varnost prometa, spomladi pa bo treba aktivnosti nadaljevati: »Postopoma naj bi zamenjali asfaltno prevleko na cesti in do konca uredili brežine, kot smo se dogovorili z županom, in tako zdaj kdo od obiskovalcev celo reče, da je pri nas tako, kot da vodne ujme ne bi bilo.«