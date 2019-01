Bolton je na novinarski konferenci za dopisnike iz Bele hiše v rokah držal rumeno beležko, v kateri je bilo na roke zapisano »5000 vojakov v Kolumbijo«. To so na fotografijah opazili šele po konferenci, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški uradnik, ki je želel ostati neimenovan, je ob tem dejal, da »ne vidi ničesar, kar bi podprlo« morebitno napotitev ameriških sil v venezuelsko sosedo.

Bolton je sicer na vprašanje o možnosti angažmaja ameriške vojske dejal, da je ameriški predsednik Donald Trump jasno nakazal, da so v tej zadevi »vse opcije na mizi«.

Politična kriza v Venezueli, ki se je znašla v hudih gospodarskih težavah, se je zaostrila minuli teden, ko se je opozicijski predsednik parlamenta Juan Guaido razglasil za začasnega predsednika države.

Opozicija zahteva svobodne volitve in ne priznava drugega mandata predsednika Nicolasa Madura, za katerega je prisegel 10. januarja. ZDA ter večina latinskoameriških držav so Guaida priznale kot začasnega predsednika. Podporo Maduru pa so izrazile Kitajska, Rusija, Turčija, Mehika, Bolivija in Kuba.

V Boltonovi beležki je pisalo še »Afganistan - pozdravi pogovore«. Po navedbah AFP gre za referenco na morebiten preboj v pogovorih med ZDA in talibani.