Nova mobilna aplikacija časnika Dnevnik

Branje časopisa na telefonu in tablici smo vam omogočili že leta 2011. Aplikacija je bila med uporabniki dobro sprejeta, predvsem zaradi tekočega delovanja, dodelanega videza in možnosti branja prenesene izdaje brez spletne povezave. Danes vam predstavljamo posodobljeno in nadgrajeno aplikacijo za branje časnika na mobilnih napravah.