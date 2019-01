Po težavah z režiserjem, ko je od projekta najprej odstopil Danny Boyle in ga je pozneje zamenjal Cary Fukunaga, je pred časom postalo jasno, da naslednji, že 25. film o tajnem agentu Jamesu Bondu luči sveta ne bo ugledal v prihodnjem letu, temveč šele leta 2020. V njem bo vlogo agenta 007 petič in (tokrat zagotovo) zadnjič igral Daniel Craig, družbo mu bosta delali Lea Seydoux in Naomie Harris, to pa je tudi tako rekoč vse, kar je za zdaj znano. Prav nič se še ne ve o zgodbi in tudi nič – kar ne nazadnje zanima številne oboževalce franšize – kateri avtomobil bo tokrat predstavljal Bondovo glavno prevozno sredstvo.

Doslej je v vseh štirih filmih Daniel Craig sedel za volani različnih astonov martinov, pred kratkim pa so se pojavile govorice, da bo tokrat drugače. Za dobavitelja Bondovega avtomobila naj bi se namreč ponovno resno zanimal Lotus, a je kmalu za tem tovrstne govorice utišal kar predsednik uprave Astona Martina Andy Palmer, ki je zatrdil, da bodo v novem poglavju Jamesa Bonda znova sodelovali. Aston Martin bo tako očitno Craigov zadnji avto v vlogi Jamesa Bonda, kot je bil pred tem tudi zadnji prejšnjega 007 Piercea Brosnana. Ta je v filmu Umri kdaj drugič (Die Another Day) leta 2002 vozil atraktivnega V12 vanquisha, ki je zaradi različnih »pripomočkov« postal eden najslavnejših Bondovih avtomobilov sploh.

Seveda to ni bila edina posebna lastnost vanquisha v filmu Umri kdaj drugič. Ko Bondu Q (tega je prvič po kar 17 filmih, v katerih je ta vloga pripadla preminulemu Desmondu Llewelynu, upodobil John Cleese) predstavi avto, mu med drugim razkrije, da ima ta pod masko motorja skrite puške, mitraljeze in rakete. 007 vse s pridom izkoristi, ob tem pa tudi neprebojna stekla, katapultni sedež, posebne žebljičke na pnevmatikah, ki mu pridejo prav predvsem na islandskem ledu, kjer se dogaja lep del filma, ter daljinsko upravljanje po vzoru na BMW Z8 in BMW 750 iL, ki sta ga imela v prejšnjih filmih o Jamesu Bondu.

Njegova glavna vrlina je bila seveda ta, da je imel posebno skrivno napravo, ki mu je omogočila, da je s pritiskom na gumb postal tako rekoč neviden, s čimer se v filmih o Bondu niso mogli pohvaliti niti najbolj slavni predhodniki. Prilagodljivi kamuflažni sistem je sicer v filmu deloval tako, da so miniaturne skrite kamere zajele okolico na tisti strani strani avtomobila, na kateri so bile nameščene, in jo nato projicirale na drugi strani – cel avtomobil je bil namreč obdan s posebno »polimerno kožo«, ki je oddajala svetlobo, kombinacija vsega skupaj pa je omogočila, da je avto postal praktično neviden.

Brosnanov je zgorel v njegovi garaži vile v Malibuju

Astona martina V12 vanquisha so javnosti prvič predstavili na ženevskem avtomobilskem salonu leta 2001, opremljen pa je bil s 5,9-litrskim V12-motorjem s 460 konji (343 kilovati), ki je avto z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro pospešil v manj kot 4,5 sekunde. A filmskega so dodobra spremenili tudi po tej plati, saj so mu vgradili manjši in šibkejši motor, s čimer so pridobili več prostora za vgradnjo že omenjenih pripomočkov. Ko so snemanje končali, je bil vanquish seveda močno poškodovan, zanimivo pa je tudi, da so ga na dražbi leta 2006 lastniki Bondovega muzeja v Keswicku, kjer je na ogled še danes, kupili za »vsega« 276.648 ameriških dolarjev – kar je le 20.000 evrov več, kolikor je stal nov serijski primerek.

Povsem enakega vanquisha, kot ga je vozil v filmu, pa so pri Aston Martinu podarili tudi Piercu Brosnanu. Vanj so vgradili tudi posebni aluminijasti ploščici, na katerih je pisalo, da je bil prav ta primerek zanj ročno izdelan v Angliji. A usoda je hotela, da sta od leta 2015 ti ploščici tudi edino, kar je od avtomobila Brosnanu ostalo, saj je poleti omenjenega leta, ko je bil parkiran v garaži njegovega domovanja v Malibuju, iz neznanega razloga zgorel. »V hipu, ko sem videl, da avto gori, sem še pomislil, da bi ga poskusil pogasiti, a se je ogenj širil tako hitro, da sem lahko bil še srečen, da je šlo le za avto in se meni ni zgodilo nič,« se je pozneje spominjal Pierce Brosnan, ki je fotografijo omenjenih ploščic objavil tudi na svojem profilu na instagramu.