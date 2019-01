Pa naj bo tako ali drugače, v zvezi z našimi avtomobili se tudi glede predpisov letos obeta nekaj novosti, določene tudi pri tehničnih pregledih vozil, ki se vsake toliko časa, večinoma zaradi česa negativnega, znajdejo v središču pozornosti. Tehnični pregled vozil služi seveda predvsem nadzoru, kakšna vozila so na naših cestah. Obvezen je od leta 1952, pa vendar še vedno odkrijejo precej tehnično neustreznih avtomobilov. Pregledi pokažejo tudi splošno kulturo vzdrževanja vozil, veliko ljudi pa pri nakupu vozila ne pomisli na stroške vzdrževanja. Tako imamo glede vzdrževanja vozil dve skupini ljudi. Na eni strani so tisti (na srečo je takšna večina), ki se vestno držijo vzdrževanja vozil in s tehničnimi pregledi nimajo težav, na drugi pa nekateri, ki skušajo na vsak način privarčevati, pri pregledu pa priti skozi ceneje, s kuverto pod roko ali še na kakšen drugačen način. Zato naj bi zdaj kmalu vsak tehnični pregled vozila tudi dokumentirali z videonadzornimi kamerami. Da bo dokaz, da je bilo neko vozilo res na pregledu in da ni nekdo samo malo »poštempljal« papirjev, pri tem pa v žep pospravil kakšen priboljšek. S tem bodo seveda zmanjšali razne takšne in drugačne prakse, saj je danes že pogled na naše ceste dovolj, da se res vprašamo, kako za vraga je neko vozilo lahko opravilo tehnični pregled. Za njim se kadi kot iz parne lokomotive, črn, moder ali kakršen koli dim že, zadek vozila se pozibava, tako da je več kot očitno, da zadnjih blažilnikov to vozilo očitno sploh nima več.

In tukaj je druga novost, ki gre s prvo z roko v roki. Brez opravljenega vpoklica vozilo ne bo moglo več opraviti tehničnega pregleda in s tem registracije. Če se torej ne boste odzvali obveznemu vpoklicu zaradi tovarniške napake na vašem avtu, boste pri podaljšanju registracije lahko ostali z dolgim nosom. Tako boste dejansko prisiljeni sodelovati s tovarnami ali lokalnimi serviserji, druga stvar je, da bodo morali imeti na tehničnih pregledih dobre evidence vseh vpoklicev; to pa je seveda že drugačen logistični problem.

Ker imamo v Sloveniji okoli 1,3 milijona registriranih vozil, za tehnične preglede pa je pooblaščenih okoli 90 podjetij, ki opravijo milijon pregledov na leto, ni nepomemben podatek, da je bilo še v letu 2017 kar 31 odstotkov vozil na tehničnih pregledih označenih kot pomanjkljivih. Jih bo zdaj zaradi novosti kaj manj? Pustimo se presenetiti.