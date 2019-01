RAV4 je na ceste zapeljal že davnega leta 1994, do danes pa je prepričal številne kupce po domala vsem svetu, saj gre za enega od Toyotinih globalno najbolj zastopanih avtomobilov. 9 milijonov in še nekaj več primerkov toyote RAV4 so od začetka prodaje pred četrt stoletja do danes prodali po vsem svetu, to pomeni v več kot 180 državah, na trgih katerih je prisoten. Lani in leto pred tem pa je bil to tudi najbolj prodajan športni terenec na svetu.

4280 teh vozil je v tem času našlo lastnika tudi v Sloveniji, v Evropi pa toliko, kot če bi ga kupil vsak Slovenec in Slovenka – dobrih dva milijona primerkov.

Tri karoserijske različice so bile pri modelu RAV4 na voljo pri prvi generaciji avtomobila, poleg petvratnega športnega terenca še krajši trivratni, ki je bil na voljo tudi v kabrioletski varianti, s snemljivo mehko streho. Slednjega v drugi generaciji ni bilo več, v tretji se je poslovila tudi običajna trivratna različica, pri predzadnji, četrti generaciji pa so povsem opustili tudi na prtljažnih vratih nameščeno rezervno kolo.