Ko beseda nanese na športne terence, se o njihovi silni rasti priljubljenosti ponavljamo že kot pokvarjena plošča. In to že nekaj časa, celo desetletje, kolikor časa beležijo stalno rast prodaje, katere krivulja je še posebno strmo navzgor obrnjena v zadnjih letih. A pozor, še vedno govorimo o zadnjem desetletju, o zadnjih letih. Zgodba športnih terencev pa se je začela pisati že prej. Pravzaprav precej prej, pred celega četrt stoletja, ko je na ceste zapeljal Toyotin RAV4. Ta je bil torej pionir, zdaj pa se predstavlja že s peto generacijo, s katero je to daleč najboljši RAV4 doslej. Kar je sicer bilo pričakovati. Ne pa tudi, da bo Toyota z njim naredila tako velik, kar gromozanski preskok.

Ta je viden že takoj, ko avto prvič uzrete. »Nič več dolgočasnih avtomobilov,« je pred časom »ukazal« predsednik Toyote Akio Tojoda in tega se očitno držijo. Novi RAV4 v segment namreč prinaša svežino, ostrino, nekaj novega, izstopajočega, drugačnega. Kar pomeni, da komu tudi ne bo všeč, bo pa zato večini toliko bolj, kot če bi bil le eden izmed mnogih. V dolžino je v primerjavi s predhodnikom celo za šest centimetrov krajši in meri 4,6 metra, medosno razdaljo pa so mu vseeno povečali za tri centimetre (na 2,69 metra). A centimetri gor ali dol, v praksi je zdaj avto bistveno prostornejši, tako v potniški kabini kot v prtljažniku, ki so ga v primerjavi s prejšnjim RAV4 oplemenitili za 79 litrov, kar pomeni, da njegova prostornina že v osnovi zdaj znaša 580 litrov. Ni slabo, kajne? Pa do najbolj dobrodošlih sprememb sploh še prišli nismo…

Jasno, te se nanašajo na voznika. Ta bo namreč kratko malo navdušen. Verjetno bo nekaj povedal že podatek, da smo tako veliko željo po vožnji v trenutku, ko smo se usedli v Toyotin avto, nazadnje občutili jeseni leta 2012, ko smo se spoznali s fantastičnim športnikom GT 86. Pa smo odtlej (večkrat) vozili vse pri nas prisotne nove avtomobile te znamke. Pri čemer pustimo ob strani dejstvo, da je voznikovo delovno okolje urejeno in do zadnjega centimetra iz zelo kakovostnih in na otip prijetnih, mehkih materialov. Prav tako je pohvalno, da so pri Toyoti izboljšali odzivnost velikega zaslona na dotik in predvsem to, da niso vztrajali pri tem, da so tudi nekateri vnaprej programirani »gumbi«, ki so marsikoga ob živce spravljali pri nekaterih drugih modelih, »na dotik«. Nadomestili so jih namreč s pravimi, fizičnimi gumbi, s katerimi vse skupaj ni videti nič manj privlačno, je pa bistveno prijaznejše in hitrejše za uporabo. A bolj kot kar koli drugega si pohvalo zasluži položaj za volanom.

Če smo imeli z njim višji vozniki namreč pri veliki večini Toyotinih vozil kar precejšnje težave, si pri RAV4 primernega nastavimo tako rekoč v hipu, za dovolj prostora za noge pa volanskega obroča sploh ni treba potisniti v najvišji položaj, medtem ko pred tem tudi ta niti približno ni zadoščal. Kar ni čudno, če dodamo, da so razdaljo pomika volanskega obroča povečali za kar 50 odstotkov. Kakor koli, precej boljši položaj za volanom (mimogrede: k temu pripomore tudi bolj »športni« položaj sedenja, saj je pozicija bokov voznika za 15 milimetrov nižje kot pri predhodniku) že v osnovi torej prinese večjo željo po vožnji, najbolje pa je, da se med njo RAV4 izkaže kot odličen in presenetljivo lahkotno vodljiv avto z odzivnim volanskim mehanizmom ter kot zelo udoben na avtocestah in ob tem ravno prav »trd«, da se ne brani niti dinamične vožnje med ovinki. Vse omenjeno v zadnjem odstavku je posledica platforme TNGA, na kateri nastajajo novi Toyotini avtomobili, če že kaj, pa sta nas malenkost zmotila le sorazmerno kratek sedalni del sicer udobnih sedežev in brezstopenjski menjalnik, ki pa je po drugi strani svetlobna leta pred predhodniki.

Dodajmo še, da je k dobremu občutku med vožnjo pripomogel tudi hibridni pogonski sklop 2,5-litrskega bencinskega in električnega motorja, ki skupaj ponujata 218 konjev (160 kilovatov) moči pri različici s prednjim pogonom oziroma 222 KM (163 kW) v varianti s štirikolesnim pogonom. Več o pogonu in lastnostih pa, ko bomo vozilo še bolje spoznali na temeljitejšem testu – kar se bo zgodilo že kmalu, saj je RAV4 pri nas že naprodaj. Osnovna hibridna različica z dvokolesnim pogonom po ceniku stane 33.300 evrov, a pri uvozniku ponujajo akcijske popuste, nezanemarljivo pa ni niti to, da je v to ceno že vštet popoln paket aktivne varnosti Toyota safety sense. Le če si bo kdo izrecno zaželel, bo lahko naročil tudi običajno bencinsko različico z 2-litrskim 175-konjskim (129 kW) motorjem, katere cena se začne pri 28.900 evrih.