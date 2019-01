Kritika opere Prodana nevesta: Premostitev pasti preživetega

Češka nacionalna opera Prodana nevesta Bedřicha Smetane je največkrat izvajana opera na slovenskih opernih odrih. Zdi se, da si je takšno mesto prislužila, ker si nobeno domače delo kljub nekaj poizkusom ni priborilo takšnega statusa, kar pomeni, da opravlja vlogo nadomestne slovenske nacionalne opere. Da je lahko budila slovensko/slovanska nacionalna čustva v času vzpostavljanja nacionalne kulturne infrastrukture, ki je potekalo v več valovih pred prvo svetovno vojno, po njej in po drugi svetovni vojni, je logično, ostaja pa vprašanje, kaj nam lahko za današnji čas preenostavna in v preizkušene šablone menjav in zvijač ujeta zgodba še pove, kako jo torej brati onkraj nacionalnega konteksta.