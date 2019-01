Tako mladi kot mladi po srcu boste na svoj račun že ta konec tedna prišli v Kranjski Gori, kjer bo Olimpijski komite Slovenije (OKS) na velikem travniku ob hotelu Kompas v soboto, 2. februarja, od 9. do 15. ure priredil Olimpijski festival. Z njim bodo organizatorji nadgradili tradicijo, ko so v času zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu festival in olimpijskega duha prinesli na smučišče na Rogli.

»Olimpijski festival je namenjen otrokom in njihovemu stiku s športom, spoznavanju športnega duha in poštene igre, s čimer jih želimo navdušiti nad gibanjem in vse skupaj obogatiti z delčkom olimpijske izkušnje. Z zabavo, športnimi izzivi ter pestrim spremljevalnim programom želimo otrokom prikazati, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva na njihovo življenje ter njihove dosežke,« je pojasnila Alja Pahor iz OKS.