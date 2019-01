»Ljudje naj bi za hojo po globokem snegu uporabljali krplje že pred več kot 4000 leti, predvidoma v centralni Aziji. Uporaba krpelj se je kasneje najbolj razširila v skandinavskih deželah in Severni Ameriki, od koder izhajajo tudi zametki uporabe smuči, katerih predhodnice naj bi bile ravno krplje,« pojasni Špela Strasser, ustanoviteljica Zelenega jabolka, ki se ukvarja z organizirano vadbo nordijske hoje, šolo teka na smučeh in organizacijo izletov s krpljami.

Po njenih besedah so bile zgodovinske krplje izdelane iz lesenega okvirja, prepletene s surovo vrvjo. Uporabljali so jih predvsem trgovci, lovci in tisti, ki so morali s čim manj napora premagati pot po globokem snegu. Krplje se danes večinoma uporablja za rekreacijo in uživanje v neokrnjeni snežni belini, pri čemer je aktivno celo telo.

Čedalje več zanimanja za zgodovinsko obliko premikanja S krpljanjem se Strasserjeva ukvarja dobro desetletje. Z eno najpreprostejših in najpristnejših zimskih aktivnosti se je nekdanja reprezentantka v teku na smučeh seznanila v francoskih Alpah in si še isto zimo kupila svoj par krpelj. Hojo danes občasno popestri s tekom in pri tem vedno uporablja palice, da je gibanje učinkovitejše. »Slovenci se s to zgodovinsko obliko premikanja po zasneženi pokrajini šele spoznavamo, je pa zanimanje vedno večje, saj oprema ni draga, gibanje pa je naravno in vsakomur znano,« pravi sogovornica. Priporoča, da si krplje izposodimo v večjih zimskošportnih središčih – v izposojevalnicah zimske športne opreme, medtem ko za nakup priporoča obisk specializiranih športnih trgovin, kjer vam bodo ob nakupu prodajalci strokovno svetovali. Na trgu lahko izbiramo med plastičnimi ali aluminijastimi krpljami, pri čemer se je treba pred nakupom obvezno pozanimati o tem, za kakšno telesno težo so primerne določene krplje. Obstajajo namreč univerzalne krplje, ki jih lahko uporablja vsak odrasel človek, čigar številka noge je večja od 35, in krplje, katerih velikost in oblika sta pogojeni s telesno težo. »V hoji s krpljami uživajo tako otroci kot starejši. Ker je gibanje naravno in enostavno, se ljudje krpelj hitro navadijo in v hoji z njimi zelo uživajo. Izleti s krpljami v naravnem okolju človeka bogatijo, osrečujejo in polnijo s pozitivno energijo. Hoja ali tek s krpljami bosta še učinkovitejša in varnejša, če bomo pri hoji uporabljali palice. Če je snežna odeja nizka, lahko uporabimo palice za nordijsko hojo, pri debelejši snežni odeji pa palice za tek na smučeh ali alpsko smučanje, ki morajo posamezniku segati do višine komolca,« dodaja Špela Strasser.