Kraft, ki je po sobotni dobil še današnjo tekmo v Sapporu, je skupno slavil še 15. zmago v svetovnem pokalu ter še tretjo zaporedno to sezono. »Za menoj je izjemen konec tedna. Moji skoki danes so bili celo boljši kot včeraj. Zelo mi gre dobro, uživam in seveda sem imel tudi nekaj športne sreče,« je po tekmi dejal avstrijski skakalec.

»Zelo vesel sem, da mi je uspelo zmagati trikrat zapored. Priti do 'hat-tricka' ni kar tako. Domači gledalci so bili izjemno glasni, ko je Ryoyu pristal v finalu, a sam sem mirno sedel na začetni mizi in si rekel: 'tudi ti znaš tak skočiti'. Uspelo mi je,« je še dejal Kraft.

»Tega dne ne bom nikoli pozabil, to so prve stopničke! S skoki sem zelo zadovoljen, upam, da bom tudi nadaljeval v tem slogu. Skoki so bili danes precej boljši kot včeraj, naredil sem dva konstantna skoka. Prvi je bil malce boljši kot drugi. Upam in vem, da bom tako nadaljeval,« je še dejal Zajc.

Zajc je postal 19. Slovenec, ki je stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala, za Slovenijo pa so bile to 203. stopničke v zgodovini.

Dobri tudi ostali

Dobro so nastopili tudi preostali slovenski skakalci; Anže Lanišek (224,6) je bil enajsti, Domen Prevc (220,4) 13., Anže Semenič (198,6) 24., prvič pa se je po poškodbi med dobitnike točk vpisal tudi Tilen Bartol (178,4) na 29. mestu. Brez finala je kot 32. ostal le Žiga Jelar.

Po tekmi je glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki se je prav tako prvič veselil stopničk na najvišji ravni v trenerski karieri, dejal, da je bila najuspešnejša tekma te sezone.

»To je naša najuspešnejša tekma v letošnji sezoni, prve stopničke in kopica uvrstitev med desetim in 20. mestom, pet skakalcev je prišlo do točk, kar je odlično. Timijeve stopničke so že nekaj časa visele v zraku, zelo dobro je pripravljen, je med najboljšimi in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vse dobro izšlo - njegovi dobri skoki, vremenski pogoji in konkurenca,« je dejal glavni trener slovenske vrste, ki si je gotovo dokončno oddahnil, saj mu je vodstvo pred komaj nekaj tedni zagrozilo tudi z "nogo", če se rezultati ne bi izboljšali.

»Timiju je danes uspelo vse sestaviti, kot je treba. Tudi preostali fantje iz tekme v tekmo skačejo bolje, bolj so samozavestni, bolj si zaupajo, bolj so sproščeni in verjamejo vase. Napredek je očiten in veselimo se poletov,« je še dejal Bertoncelj.

V Oberstdorfu bodo prihodnji konec tedna na sporedu tri tekme na letalnici, Slovenija pa bo imela pravico do nastopa s sedmimi tekmovalci.