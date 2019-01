Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so preiskavo zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in prometa z drogami, v kateri so uporabili tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, na območjih Nove Gorice in Maribora vodili od septembra 2014. Potrdili so, da je dobro organizirana hudodelska združba z najmanj 14 identificiranimi člani, ki sta jo vodila 50- in 35-letna osumljenca z območja Maribora, organizirala izkoriščanje prostitucije, je na petkovi novinarski konferenci pojasnil pomočnik direktorja NPU David Antolovič.

Po njihovih ugotovitvah so v prostorih na območju Nove Gorice, ki so jih oglaševali kot savno, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin, dejansko prikrito izkoriščali prostitucijo pod njihovimi natančno določenimi pravili. S plačilom vstopnine v višini od 60 do 85 evrov so lahko v prostore vstopali le moški, ženske pa so bile v prostorih lahko le, če so nudile spolne usluge. Za to so morale predhodno prek spletne strani opraviti rezervacijo, prav tako pa so morale plačati vstopnino v višini 70 evrov.