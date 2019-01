Hrvaški politik Tomislav Tolušić, podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, bivši župan Virovitice in skoraj čudežni otrok HDZ, katerega član je od svojega osemnajstega leta, je vpleten v nenavadno afero. Pojavile so se fotografije, na katerih mu v naročju sedi pomanjkljivo oblečena temnolaska, minister pa z mobilnika, ki mu ga drži dekle, njuha kokain. Fotografije je objavil časopis Nacional z naslovom, da so neznanci želeli s fotografijami kompromitirati ministra. Časopis je fotografije dobil od anonimnega vira, a so hitro ugotovili, da gre za fotomontažo. Pri razkrivanju jim je pomagala hrvaška varnostnoobveščevalna agencija SOA. V analizi fotografij so agenti zapisali, da gre za vrhunsko montažo, kljub temu pa so odkrili nedoslednosti. Ugotovili so, da je objekt na slikah apartma v Srbiji, ki ga lahko rezervirate prek bookinga. Apartma so kasneje našli srbski novinarji. Je v Zemunu in ga oglašujejo kot »Central Business Apartments Jacuzzi,« komentarji na bookingu pa ga priporočajo kot »kraj, kamor želite odpeljati ljubljeno osebo«. Seveda, saj ima ob postelji masažno kad, ki se vidi tudi na dotičnih fotografijah. Če bi ga hoteli rezervirati ta vikend, bi vas to stalo 500 evrov na noč, a to je bržkone cena, ki je narasla zaradi slave apartmaja. Sosednji prav tak je na voljo za 80 evrov na noč.

Minister je dejal, da so fotografije montaža, saj da zadnjih deset let ni bil v Beogradu, kaj šele v tem stanovanju. Obveščevalni strokovnjaki so ob tem dodali še, da ima moški na roki uro, ki je minister ne poseduje, prav tako so čudni čevlji – oseba na sliki ima zaobljene čevlje, medtem ko naj bi minister vedno nosil koničaste. Argumente v prid temu, da gre za montažo, je sprejela tudi hrvaška vlada in zanjo je afera končana. Minister Tolušić je za Jutarnji list dejal, da sumi, da so v ozadju afere interesi v zvezi s kmetijskimi zemljišči, češ da njegovo ministrstvo uvaja red na tem področju in da bodo nekateri zaradi tega ob visoke zaslužke. Napovedal je, da bo kmetijska mafija kmalu končala v zaporu.

Seveda zdaj vsa hrvaška javnost razpravlja o tem, zakaj so na Nacionalu fotografije sploh objavili, če so ugotovili, da so lažne. Srbski mediji pa razpredajo o tem, da se vsi smejijo argumentom obveščevalcev, in so prepričani, da je objava fotografij piarovski trik.