Mir zahteval s pištolo Postavite se v naslednjo situacijo: pravkar ste pojedli kosilo in čakate, da se posede, da si boste za posladek privoščili še popoldansko kavico. Ne morete se odločiti, ali bi prižgali televizijo in si ogledali kakšno uspešnico v tujem jeziku ali bi se raje zatopili v dobro knjigo. Možnosti je več in vse so dobre! Čaka vas prijetno, mirno popoldne in to vas veseli. V službi je namreč iz dneva v dan bolj stresno, žena izkoristi vsak trenutek za nerganje, otrok pa tako ali tako že nekaj let sploh ne razumete več. A danes imate mir in tišino. In to celo takšno, da se od zunaj sliši veselo ptičje petje. Morda bi zažvižgali še sami. Nič vam ne manjka. Nato kot strela z jasnega mir prekine trušč. Delavci pri sosedu ob stanovanjskem bloku postavljajo gradbeni oder. Vsa sanjarjenja o nirvani se v trenutku razblinijo. Ne preostane vam drugega kot vzeti pištolo in zahtevati zasluženi mir. O nečem podobnem (a z veliko manj nepotrebnimi podrobnostmi) so pred dnevi poročali celjski policisti: 67-letnik je namreč sosedoma in delavcem ob postavljanju delovnega odra zagrozil s pištolo, s čimer si je sprva prislužil aretacijo, nato pa še ovadbo zaradi nasilništva. Upamo, da je imel vsaj v priporu mir.

Objava zmagovalnega lističa jo je stala nagrado Sedemindvajsetletna Hrvatica je bila ob zadetku na športni stavnici tako srečna, da je morala veliki dogodek ovekovečiti s fotografijo zmagovalnega lističa na družbenem omrežju. Saj veste, če ni fotografije, se sploh ni zgodilo! Ko je želela prevzeti denar, šlo je za nekaj deset evrov, je bila neprijetno presenečena, saj je nekdo nagrado za to dobitno kombinacijo že prevzel, hrvaški mediji povzemajo policijsko upravo hrvaške Istre. Umaška policija je ob opisu dogodka državljane opozorila, naj na spletu ne objavljajo ne svojih osebnih podatkov ne fotografij zmagovalnih lističev (pa tudi ne dokumentov, letalskih vozovnic, gesel), saj lahko tisti z nečednimi mislimi prek računalnika na spletni strani športnih stav zgolj vpišejo številko listka in kodo ter si dobitek nakažejo na svoj račun. Policija nepridiprava še išče. Skoraj enak primer se je leta 2017 zgodil v Varaždinu, le da so takrat okradli moškega. Saj niti ne gre za nekaj deset evrov dobitka, temveč za to, kako hitro lahko iz zmagovalca postaneš poraženec. In to po lastni krivdi.

Turisti iz pekla Britanci ne slovijo kot zgledni turisti. Samo pomislite, kako se vedejo horde mladcev, ki od pomladi do jeseni harajo po ljubljanskih ulicah. Kako grozni so, so zdaj ugotovili tudi Novozelandci. Pol naroda (in številni mediji) zadnje dni spremlja vsak premik britanske družine »iz pekla«. Tej je uspelo v manj kot tednu dni z neprimernim vedenjem popolnoma razkačiti Novozelandce. Na eni od plaž so za seboj pustili gore smeti (tudi ogromno praznih steklenic piva), ko so jih lokalci opozorili na njihovo nemarnost in prosili, naj pospravijo za seboj, pa so postali napadalni in nasilni. Okoli pet let star otrok je med preklinjanjem dejal, da bo nekomu »razbil glavo«, grožnjo pa – sodeč po videu – podkrepil z iztegnjenim sredincem. Opit voznik je (s tremi otroki v avtu!) nato skušal povoziti žensko, ki jih je snemala, in ji skušal vzeti še telefon. Zatem jih je policija ustavila, ker otroci niso bili v primernih otroških sedežih, v eni od restavracij s hitro prehrano so se spravili na zaposlenega, od katerega so zahtevali brezplačno hrano. Prepir je razrešila šele policija. Eno od žensk so kasneje celo aretirali zaradi kraje sončnih očal in soka na bencinski postaji. Novozelandske oblasti so jim zaradi vsega tega že izročile nalog za izgon, menda pa so se Britanci že sami odločili skrajšati obisk in se vrniti domov, ker se na dopustu niso počutili »toplo sprejeti«.