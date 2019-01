Po bencin kar sredi avtoceste

Hrvaški policisti so pred dnevi v poznih nočnih urah pred vstopom na istrski ipsilon našli zapuščenega renaulta s slovenskimi registrskimi tablicami. Malo več kot kilometer naprej v smeri Pulja pa so naleteli na 63-letnega Slovenca, ki je hodil sredi avtoceste. Ker mu je zmanjkalo goriva, se je ponj odpravil kar peš do najbližje bencinske črpalke. Gospod je, kakor ste verjetno že sklepali, padel na preizkusu alkoholiziranosti, za zagotavljanje njegove varnosti, kakor tudi varnosti vseh drugih v prometu, pa so ga hrvaški policisti odpeljali s seboj na treznjenje.

Za “žrtev” izbral mojstrico borilnih veščin

Brazilski poulični tatič si bo zelo dobro zapomnil dan, ko je sprejel eno slabših odločitev v svojem življenju. V Riu de Janeiru, kjer so roparski podvigi del vsakdana, si je prejšnji konec tedna za tarčo izbral 26-letno dekle. A ni vedel, da gre za borko mešanih borilnih veščin. Približal se ji je z nedolžnim vprašanjem, nato pa od nje zahteval telefon in ji za morebitno nesodelovanje zagrozil. Verjetno je gospodič pričakoval vse prej kot to, kar je sledilo – namesto telefona je namreč prejel več močnih udarcev in točo brc, nato ga je dekle še prijelo okoli vratu in ga obvladalo. Fant se ni upiral, celo prosil jo je, naj pokliče policijo, ker ga je bilo strah. Fotografije nepridiprava po napadu kažejo, kako zelo ga je 26-letnica zdelala. Dan se je zanj končal v bolnišnici.

Zapora ju je rešila brezhibna slovnica

Valižanska študenta si verjetno nikoli nista mislila, da ju bo zapora rešilo to, da sta med urami angleščine pozorno spremljala snov. Devetnajst- in enaindvajsetletnika je policija prijela po tem, ko je pri njiju odkrila za okoli 1300 evrov marihuane in malo kokaina, ki sta ju tudi preprodajala. Sodnik je bil ob pregledu njune telefonske komunikacije osupel nad brezhibno slovnico v sporočilih, ki sta si jih pošiljala. Natančnost rabe ločil in slovničnih pravil je menda med preprodajalci drog prej izjema kot pravilo. Ker sta vzorna študenta brez predhodnih postopkov, ker sta priznala posedovanje z namenom prodaje (in ker znata napisati več stavkov brez napake), jima sodnik ni odredil zapora, ju je pa opozoril, da če se na sodišču še kdaj srečajo, se njuna zgodba nikakor ne bo več tako srečno razpletla.

Mačka s kremplji uničila umetnino

Ne znajo vsi ceniti (visoke) umetnosti. Zlasti ne hišni ljubljenčki. Britanski strokovnjak, ki na področju umetnosti sodeluje tudi z BBC, je pred kratkim razkril, da je njegova mačka uničila umetnino enega njegovih najljubših slikarjev, za katero je odštel več kot 5000 evrov. »Zagnala se je vanjo, v platno zarila krempeljce in sredi portreta pustila grozljive sledi,« je 41-letni Bendor Grosvenor za Telegraph opisal napad do slike sovražno nastrojene Padme. Čeprav umetnina ni bila povsem uničena in se jo bo dalo restavrirati, pa bo za to zapravil vsaj še dodatnih pet tisoč evrov, v izvirno stanje pa mu je vendarle ne bo uspelo vrniti. »Mačka več kot očitno ni oboževalka umetnika Johna Michaela Wrighta. Svojega dejanja ne obžaluje,« je še dodal o svojem štirinožnem kriminalcu.

Ker ni hotela spati, jo je oče pustil ob cesti

Nemec iz dežele Mecklenburg-Predpomerjanske se bo zagotovo zamislil nad svojimi vzgojnimi ukrepi. Z ženo sta se namreč sporekla z devetletnico, ki ni želela iti spat. Zadevo je v roke vzel oče – deklico je naložil v avto in jo pustil ob cesti, nato pa zapeljal toliko naprej, da hči ni več videla vozila. Tako naj bi ji starši pokazali, kako lepo ji je doma in da dela nepotrebno zdraho pri odhodu v posteljo. A ko se je po nekaj časa vrnil ob cesto, kjer je hčer pustil, nje ni bilo več tam. Med iskanjem, na katerem se mu je pridružila tudi žena, sta naletela na policijo, ki je deklico že imela pri sebi. Neobičajni vzgojni ukrepi policistom niso bili všeč, zato se bo moral oče zagovarjati pred sodnikom. Deklico so po dogovoru s centrom za socialno delo sicer že vrnili mami.