Za to potezo so se odločili pri ruskem Himkiju, ki je na začetku tedna odpustil Jorgosa Bartzokasa in namesto njega znova pripeljal Rimasa Kurtinaitisa, ki je moštvo vodil že med letoma 2011 in 2016. Bartzokas je postal že sedma trenerska žrtev v letošnji sezoni evrolige.

Odnos klubov do trenerjev je močno zmotil priznanega Davida Blatta, ki trenutno vodi Olympiacos. »Jezen sem, ko vidim, kaj se dogaja. Bartzokas je eden najboljših trenerjev v Evropi. Ni prvič, da se pogovarjamo o vrhunskem trenerju, ki je prinesel rezultate, nato pa ob prvi krizi dobil nogo. Govorimo o pomanjkanju spoštovanja klubov in dolgoročne strategije,« je bil oster David Blatt.

Evroliga, 20. krog, danes ob 18.30: Fenerbahče – Olympiacos, ob 20.30: Maccabi – Panathinaikos, ob 20.45: Milano – Žalgiris, ob 21. uri: Real Madrid – Anadolu Efes, jutri ob 18. uri: Himki – Bayern, ob 18.15: Darušafaka – Baskonia, ob 19. uri: Budućnost – Gran Canaria, ob 21. uri: Barcelona – CSKA.