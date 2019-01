Potem ko so košarkarji Olimpije proti Ciboni v ligi ABA doživeli hud poraz, so naslednji dan v državnem prvenstvu proti Šenčurju potrebovali zmago, ki bi jih vsaj nekoliko moralno dvignila. Ljubljančani so tako na delo poslali precej popolno zasedbo, ki pa kljub temu ni imela lahkega dela. Šenčurjani so se dobro upirali favoriziranim gostiteljem, a na koncu vseeno morali priznati premoč nasprotniku. Da je bilo tako, je imel pri zmajih največ zaslug najbolj izkušen mož v moštvu trenerja Žige Mravljaka. Domen Lorbek pri 33 letih dokazuje, da še vedno lahko dela razliko na parketu. V ponedeljek zvečer je tako dosegel 21 točk in jim dodal še štiri asistence. Njegov statistični indeks je znašal 27, s tem pa je bil izbran tudi za Dnevnikovega igralca 14. kroga državnega prvenstva.

Lorbek je v sezoni 2015/16 pri Betisu iz Seville v španskem prvenstvu počasi dvigoval formo, a mu jo je znova zagodlo koleno. Zaradi strgane križne vezi je bila potrebna operacija, po kateri je počival leto dni. Za vrnitev na košarkarska igrišča je izbral Olimpijo, s katero se je na koncu sezone veselil naslova državnega prvaka. A 33-letni branilec proti pričakovanjem ni ostal v Ljubljani. Odločil se je za odhod k Igokei. Kot je sam pojasnil, je to storil zaradi takratnega trenerja moštva iz Aleksandrovca Nenada Trajkovića, ki je znan po tem, da igralce odlično fizično pripravi na sezono. Zaradi slabih rezultatov je Trajković kmalu dobil nogo, Lorbek pa se je odločil za vrnitev v domače okolje k Olimpiji, ki je potrebovala izkušenega posameznika.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je na drugem mestu pristal Heliosov Blaž Mahkovic, ki je po vrnitvi po poškodbi z 22 točkami odigral ključno vlogo pri veliki zmagi Domžalčanov proti Primorski. Tretje mesto je zasedel Matej Rojc (zmaga Zlatoroga proti Rogaški, 17 točk, pet skokov, štiri asistence), četrto Casey Benson (zmaga Hopsov proti Iliriji, po 10 točk in asistenc ter šest skokov), peto pa še en košarkar Zlatoroga Michael Gant (19 točk, šest skokov).