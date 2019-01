Dončić je trojni dvojček dokončal pet minut in 26 sekund pred koncem tekme, ko je vpisal še manjkajočo asistenco DeAndreju Jordanu.

Mladi slovenski zvezdnik v dresu Dallasa je postal drugi najmlajši košarkar v ligi NBA s trojnim dvojčkom. Dosegel ga je star 19 let in 327 dni, mlajši od njega je bil le Markelle Fultz, ki je ta izvrsten dosežek dosegel deset dni mlajši - 11. aprila 2018 je štel 19 let in 317 dni. Tudi Fultzu je trojni dvojček uspel proti Milwaukeeju.

Dončić je v statistiko vpisal še eno ukradeno žogo in eno blokado, na parketu je preživel 33 minut. Bil je tudi najboljši strelec svoje ekipe. Jordan je končal pri dvojnem dvojčku 15 točk in 15 skokov.

Na drugi strani je bil strelsko najbolj razpoložen Giannis Antetokounmpo z 31 točkami, temu je dodal še 16 skokov in pet podaj. Eric Bledsoe se je ustavil pri 21 točkah, Brook Lopez pa je 10 skokom dodal še 16 točk, center Milwaukeeja je ob tem dosegel kar štiri trojke.