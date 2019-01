Janez Bončina - Benč, glasbenik: V primerjavi z meskalinom je vse »perje«

Janez Bončina, eden od simbolov sedemdesetih pri nas, slavi 70. rojstni dan. Človek most. Most med starejšimi muzikanti, kot so bili Mladi levi, in od njega mlajšo generacijo, ki jo predstavljajo Buldožer. A tistih nekaj let razlike, ki so nekoč pomenila različne svetove, danes ne pomeni več toliko, predvsem pa ostaja njegova glasbena zapuščina, ki je brez dvoma bogata in zapolnjuje jazz rockersko nišo, v kateri nima konkurence. Kajti Benč je deloval v najbolj brezskrbnih časih Jugoslavije. V sedemdesetih.