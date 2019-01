Miran Rudan ponuja nasvete za življenje

Zvone Šeruga še kar ne more brez oprsja

Čuki planinarijo, da bi dobili navdih

Gregor Trebušak se namaka na Islandiji

Lada Bizovičarja obiskali dve bivši

Luka Dončić med tekmami posluša Bijelo dugme

Trenutna postava zasedbe Pop design nima več Toneta Košmrlja ali Vilija Resnika, ima pa Mirana Rudana, ki aktivnosti skupine med drugim promovira na instagramu. Rudan in sodelavci so pred kratkim izdali novo popevko z naslovom Ne joči (da srce ne poči), ob tem pa Rudan na svojem profilu redno povprašuje, kaj so izdaja, pravica, pravi prijatelji in še kaj, zaradi česar bi pomislili, da še ni prebolel spora s Košmrljem. »Ko me boste potrebovali, me iščite tam, kjer ste bili vi, ko sem vas potreboval,« je zapisal. Nekaj dni pred tem pa ob svojem portretu še refren popevke, ki se glasi: »Daj odpusti zdaj, ker vse se vrača, plača za nazaj.«Na instagramu nedavno aktivirani popotnik Zvone Šeruga še kar vztraja pri tem, da ne zmore brez fotografij pomanjkljivo oblečenih sopotnic oziroma prebivalk daljnih krajev, ki jih obiskuje. Naklonjen je predvsem fotografiranju golega oprsja in nazadnje se je jezil nad pravilom družbenega omrežja, ki golega oprsja ne dovoljuje, zaradi česar mora na posnetkih prekrivati prsne bradavice. Ta teden se je znašel drugače – v seriji posnetkov iz Namibije, na katerih večinoma vidimo sopotnico Simono v zapeljivih pozah, je tudi fotografija, kjer je omenjena spremljevalka v družbi domačink iz Namibije, njen popek in njihove prsi pa so prekriti kar z izrezi njihovih nasmeškov.Na profilu Čukov na instagramu smo te dni opazili fotografijo člana Jerneja Tozona med zimskim planinarjenjem, ob tem pa tudi pripis, s katerim so nam razložili, da imajo tovrstne prostočasne aktivnosti kreativne posledice. »Narava nosi v sebi skrivnost pesnikove intime in navdiha, zato ji človek priznava božanskost,« so si izposodili misli primorske pesnice Tatjane Malec, ki poezijo, misli in aforizme redno objavlja na svojem blogu.Voditelj televizijske oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak je na instagramu obeležil uradno najdepresivnejši dan v letu, ki naj bi se odvil ta ponedeljek. Ob priložnosti je objavil fotografijo namakanja v kadi na Islandiji, na kateri so izpostavljena predvsem njegova stopala. V takšnih dneh, pravi Trebušak, se je dobro spomniti trenutkov, ko smo zares uživali, in zanj je eden takšnih džakuzi sredi islandske narave. Eden od sledilcev ga je vprašal, ali je med nastajanjem fotografije morda lulal v vodo, a Trebušak se na provokacijo ni odzval.Televizijski voditelj in komik Lado Bizovičar je v ljubljanskem SiTi teatru premierno uprizoril Predstavo za vsako priložnost, uprizoritev pa sta obiskali kar dve njegovi nekdanji partnerici, ki sta s TV-zvezdnikom in očitno tudi med sabo v prijateljskih odnosih. Baletka in Bizovičarjeva sožirantka s Pop TV Ana Klašnja ter Katarina Čas sta se fotografom v preddverju gledališča nasmehnili v paru. Ana Klašnja je posnetek objavila tudi na svojem instagramu, čestitala avtorjem, Katarino Čas pa opisala kot »vedno čudovito«.Naš zvezdniški košarkar Luka Dončić je na instagramu presegel prag dveh milijonov sledilcev, a kljub svoji priljubljenosti v ZDA ostaja privrženec lokalne glasbe. Na instagramu je recimo objavil posnetek plešočega kolega iz ekipe Dallas Mavericks Deandreja Jordana in se pošalil, da ga razvnema glasba Halida Bešlića. Potem je s sledilci delil še svoj trenutni glasbeni izbor, priljubljeno popevko Hajdemo u planine zasedbe Bijelo dugme. Kaj so si z lokalnimi uspešnicami neseznanjeni Američani mislili, ko so na Dončićevem ekranu zagledali ikonografijo, ki spominja na prizore totalitaristične Severne Koreje, si lahko samo predstavljamo.