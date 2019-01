Kot je na današnji tiskovni konferenci povedal komandir PP Ljubljana Vič Andrej Medvešek, so policisti 16. januarja odvzeli prostost 41-letnemu moškemu iz okolice Ljubljane, ki ga utemeljeno sumijo preko 40 kaznivih dejanj in poskusov dejanj velikih tatvin. Po njegovih navedbah so bili policisti v začetku decembra obveščeni o vlomih v 32 prostorov, večinoma v kleti, kolesarnice in shrambe. Osumljenec je prostor v primeru, da tam ni bilo vrednih predmetov, zapustil. V petih primerih pa je odtujil mobitel, alkoholne pijače, golf opremo, smuči in dve kolesi ter s tem lastnike oškodoval za okoli 14.000 evrov.

Policisti so med preiskavo še ugotovili, da je osumljeni med majem 2018 in januarjem letos na območju Ljubljane zagrešil še dodatnih 16 kaznivih dejanj velikih tatvin, s katerimi je lastnike oškodoval za skupno 24.000 evrov. 41-letnik v preteklosti še ni bil obravnavan za tovrstna kazniva dejanja, gre pa za uživalca prepovedanih drog. S kazensko ovadbo je bil priveden pred kazenskega sodnika, ki mu je odredil hišni pripor.

Policisti so poleg tega pred tednom dni aretirali tudi 49-letnega državljana Latvije, ki je med 12. in 14. januarjem na območju Ljubljane vlomil v tri stanovanja, je povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana Valter Zrinski. Osumljeni je iz stanovanj med drugim odtujil več kosov dragocenih ur, LCD televizor, fotoaparat, denar, oblačila in druge osebne predmete oškodovancev. Žrtve je po navedbah Zrinskega s tem oškodoval za okoli 103.000 evrov.

49-letnega Latvijca je na dan aretacije opazil eden izmed oškodovancev, ki je postal pozoren na sumljiv kombi z italijanskimi registrskimi tablicami in voznika, oblečenega v oblačila, ki so mu bila dan pred tem odtujena iz stanovanja. Ob prihodu policistov je voznik kombija sunkovito speljal in zbežal s kraja. Zaradi neprilagojene hitrosti je nato trčil v eno izmed ograj. Zatem je poskušal pobegniti še peš, kar pa so mu policisti preprečili in ga prijeli. Zrinski je še povedal, da so policisti pri preverjanju kombija ugotovili, da je bil ta 12. januarja ukraden v Italiji, osumljeni pa je v Slovenijo prišel izključno z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. V vozilu so odkrili večino ukradenih predmetov. V okviru preiskave so latvijski organi potrdili, da je osumljeni specialni povratnik kaznivih dejanj vlomov, ropov in tatvin. Za ta dejanja pa je bil v domovini tudi pravnomočno obsojen. Priveden je bil k dežurni preiskovalni sodnici, ki mu je odredila pripor.

Obe tatova sta osumljena kaznivih dejanj velikih tatvin, za kar je zagrožena zaporna kazen do pet let.