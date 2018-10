Napredek ni nujno vedno tudi najbolj dobrodošel. Novotarije sicer omogočajo ljudem lagodnejše življenje, a le do trenutka, ko vse deluje tako, kot so si snovalci zamislili. A žal se zgodi, da gre kaj tudi narobe. Avtomobilski ključ se je tako iz koščka jekla in nekaj plastike spremenil v pravi mali tehnološki čudež, ki ne le odpira in zapira avtomobil ali zaganja motor, ampak tudi shranjuje podatke o vozilu in celo o vozniku. Pri nekaterih prestižnih štirikolesnikih se tako celo vozniški sedež vnaprej pripravi, da bo točno določeni voznik sedel vanj.

Denis Slavič, tehnični inštruktor v podjetju KMAG, pravi, da postajajo ključi vedno pametnejši, kar pomeni, da ključ združuje več funkcij. »Lahko si zapomni položaj sedeža in volana za posameznega uporabnika, lahko mu nastavimo omejitve najvišje hitrosti, nastavimo največjo glasnost avdionaprave, možen je vklop vseh asistenčnih sistemov za varnost in podobno. Tudi zato so vedno bolj razširjeni in večina proizvajalcev jih ponuja kot dodatno opremo, nekatere prestižne znamke pa že kot osnovno. Ta sistem je prvi uvedel in patentiral Mercedes-Benz leta 1995 v razredu S. Potem so ga uporabili tudi vsi drugi proizvajalci. Kia ga uporablja že nekaj časa in je kot dodatna oprema na voljo pri najmanjšem picantu in pri najdražjih modelih, kot so stinger, sorento in optima,« pojasnjuje Denis Slavič.

Ko je ključ nemogoče zakleniti

V ključu so torej lahko shranjeni tudi podatki o številki šasije avtomobila, trenutni prevoženi kilometri, oprema vozila, kakšen motor je pod motornim pokrovom, na njem pa so delno shranjene tudi napake, ki so nastopile med delovanjem avtomobila. Glavna točka sodobnega avtomobilskega ključa je transpoderski čip, ki sproti preverja, ali ključ ustreza avtomobilu, in šele potem sprosti elektronsko blokado vžiga. Še pred nekaj leti so premeteni lopovi lahko dobesedno posneli infrardeči signal, ki ga je oddajal ključ in si tako olajšali pot do tuje lastnine, danes pa te signale ključ pošilja prek radijskih valov, odpiranje pa je urejeno po sistemu naključja (rollcode).

Stojan Renčelj, skrbnik tehnične službe pri Peugeotu, pravi, da pri PSA za zdaj ni napovedanih novosti glede ključev. »Trenutno se uporablja ključ s transponderjem in z daljinskim upravljalnikom. Uporabljamo tudi tako imenovano različico dostopa v vozilo brez uporabe ključa. Prav tako je možno na ta način zagnati motor. Ključ mora biti v vozilu, ker sistem to nadzira.« Vsi ti pametni ključi imajo torej vrsto prednosti, a tudi kakšno slabost. Prednosti smo bolj ali manj že našteli, dodajmo, da je s takim ključem zaradi notranjih anten praktično nemogoče zakleniti ključ v avtomobil, saj kadar je ključ v vozilu, zaklepanje na dotik ne deluje. Vseeno pa, tako dodaja Blaž Grofelnik iz podjetja Porsche Slovenija, pri njih opažajo, da nekateri kupci raje prisegajo na klasiko. »Verjetno imajo to v podzavesti in se s klasičnim ključem počutijo varnejše. Odločitev, kateri ključ bodo izbrali, je na njihovi strani,« pravi Blaž Grofelnik. Slabost pametnih ključev je, da lahko sem ter tja sopotnik ključ odnese s seboj, ko izstopi iz vozila, in če motor deluje, bo še naprej deloval, dokler ga ne izključimo. Ponovni zagon pa ni možen, če ključa ni v vozilu.

Druga tema so seveda zlorabe takega ključa. Rok Istenič iz podjetja Renault Slovenija pravi, da je zloraba možna, ko nekdo v naši bližini aktivira posebno napravo, s katero preglasi komunikacijo med našo kartico in avtomobilom ter s tem prepreči, da bi se vozilo zaklenilo. »Zato je zelo pomembno, da je uporabnik ob oddaljevanju od vozila pozoren na to, ali se je res zaklenilo. Ko je vozilo zaklenjeno, je seveda enako varno kot katero koli drugo zaklenjeno vozilo,« pravi Rok Istenič, ki meni, da je njihov zdaj že tradicionalni način pametnega ključa v obliki kartice zelo pripraven in enostaven za uporabo.