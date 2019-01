Genetski eksperimenti spornega kitajskega znanstvenika so bili nezakoniti

Kitajske oblasti so v okviru preiskave ugotovile, da je sporni univerzitetni profesor He Jiankui edini odgovorni za stvaritev prvih gensko spremenjenih dojenčkov. Po njihovih ugotovitvah se je nezakonito lotil raziskave in projekta v iskanju osebne slave in koristi, danes poročajo tuje tiskovne agencije.