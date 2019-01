Potem ko so pred tednom dni na kolena spravili Mego Bemax, so želeli pri Olimpiji v 16. krogu lige ABA še skalp Cibone, ki bi jo ponesel proti sredini lestvice. A Ljubljančani so v Zagrebu pokazali katastrofalno predstavo, zaostajali so od začetka do konca in se spravili v nezavidljivo situacijo v boju za obstanek, saj jih v naslednjih dveh krogih čakata izjemno težki tekmi proti najboljšima moštvoma v jadranski ligi, Budućnosti in Crveni zvezdi.

Čeprav so se pri Olimpiji dobro zavedali, kako pomembna je tekma s Cibono, so v obračun krenili povsem nepripravljeni in se nemudoma spravili v podrejen položaj. Predvsem v napadu so bili Ljubljančani povsem nemočni, saj žoga po zaslugi nerazpoloženega Jusufa Sanona, ki je daleč od pravega organizatorja igre, ni krožila. A tudi ko je mladi Ukrajinec sedel na klop za rezervne igralce, se slika na parketu ni veliko spremenila. Tudi Janu Španu namreč ni uspelo zagnati napada zmajev, ki je proti agresivni Cibonini obrambi nekajkrat izpadel povsem osnovnošolsko. Trener gostov Saša Nikitovič ni našel razpoloženega posameznika, ki bi ponesel soigralce, zato se je ekipa na parketu silno mučila. Ker je manjkala tudi prava obramba, ni niti malo čudilo, da je Olimpija na glavni odmor odšla z minus 11.

V nadaljevanju se slika na parketu v Košarkarskem centru Dražena Petrovića ni spremenila. Gostje so se v napadu še naprej brezglavo zapletali, v obrambi pa nasprotniku dopuščali neovirane mete in lahke prodore do košev. Ker je Cibona ob tem še odlično skakala v napadu, je prednost le naraščala in na koncu znašala velikih 17 točk.

»To je bila definitivno najslabša tekma, odkar vodim Olimpijo. Bal sem se trenutka, ko moji košarkarji zaradi napornega ritma tekem ne bodo več našli prave energije za igro. Na vse načine smo jih poskušali motivirati in dvigniti, saj smo vedeli, kako pomembna tekma je to za nas in da nam lahko spremeni potek sezone. A ni šlo. Cibona je bila boljša v vseh pogledih in je zasluženo prišla do zmage,« je povedal Saša Nikitović.

Liga ABA, drugi izidi 16. kroga: Zadar – Partizan 92:97 po podaljšku (23:20, 46:50, 65:69, 82:82, Little 20; Paige 28), C. zvezda – FMP 79:62 (18:9, 40:21, 56:44, Dobrić 14; Jeremić in Washington po 11, Rebec 4), Mega B. – Mornar 82:80 (14:21, 37:36, 53:58, Atić 20; Mićović 18), že odigrano: Krka – Igokea 69:71, danes ob 18. uri: Budućnost – Cedevita.

Liga ABA 1. C. zvezda 16 16 0 1371:1102 32 2. Cedevita 15 11 4 1334:1229 26 3. Partizan 16 10 6 1315:1251 26 4. Budućnost 15 10 5 1214:1118 25 5. Mega B. 16 9 7 1334:1347 25 6. Cibona 16 7 9 1246:1308 23 7. Mornar 16 6 10 1342:1393 22 8. FMP 16 6 10 1282:1336 22 9. Igokea 16 6 10 1338:1403 22 10. Olimpija 16 5 11 1198:1237 21 11. Zadar 16 5 11 1268:1324 21 12. Krka 16 4 12 1157:1327 20