Čeprav je kazalo, da se bodo košarkarji Olimpije na drugi četrtfinalni tekmi pokala sprehodili mimo Rogaške, so Slatinčani v drugem polčasu močno zagrozili Ljubljančanom, na koncu zmagali za dve točki, a vseeno izpadli, saj so v Rogaški Slatini izgubili za tri. Velik preobrat je uspel Heliosu, ki je v Šentjurju izgubil za 24, v Domžalah pa slavil zmago s kar 31 točkami razlike. Hopsi pa so še v drugo visoko ugnali drugoligaša Plamo Pur. Zadnjega udeleženca zaključnega turnirja bo dala današnja tekma med Krko in Primorsko. Koprčani branijo prednost kar 28 točk.

Za košarkarje Olimpije je bil včerajšnji obračun že tretji v treh dneh, saj so v soboto v državnem prvenstvu gostovali pri Primorski, v nedeljo pa v ligi ABA gostili Mego Bemax. Kljub temu so zmaji v prvem polčasu igrali odlično in ga dobili za 18. Zdelo se je, da je obračun odločen, a ni bilo tako. Rogaški je v tretji četrtini uspel delni izid 16:0, v 36. minuti pa je tudi prvič povedla. Dobro minuto pred koncem je vodila za štiri, Siniša Bilić pa je zgrešil ključna prosta meta, ki bi ji morda že zagotovila napredovanje. Na drugi strani je bil Miha Lapornik s črte prostih metov uspešen, v zadnjem napadu pa sta bila pri gostih Mirza Sarajlija in Rashun Davis neuspešna pri metih za tri točke in veliko presenečenje Slatinčanov je splavalo po vodi.

»Reševati smo se morali v napeti končnici, kjer smo imeli tudi veliko sreče. Utrujenost za padec v igri ne sme biti izgovor. Na koncu smo se le uvrstili na zaključni pokalni turnir, kar je vse, kar šteje,« je povedal Miha Lapornik.

Pokal Spar, četrtfinale: Olimpija – Rogaška 79:81 (naprej Olimpija s skupnim izidom 174:173), Helios – Šentjur 96:65 (naprej Helios s skupnim izidom 154:149), Hopsi – Plama Pur 92:62 (naprej Hopsi s skupnim izidom 188:142), danes ob 19. uri: Krka – Primorska (izid prvem tekme 55:83).