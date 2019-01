Čeprav so na začetku zadnje četrtine vodili z enajstimi točkami prednosti in dobili bitko pod obročema kar s 46:23, so košarkarji Petrola Olimpije pripravili novo razočaranje. V enajstem krogu lige prvakov so zabeležili deseti poraz, sedmega v nizu. Pred peščico domačih gledalcev jim ni uspelo premagati belgijskega predstavnika, proti kateremu so konec oktobra vpisali edini par točk v tem tekmovanju.

Ljubljančani so vodili večji del srečanja in imeli glede na prikazano igro ter premoč v skoku zmago praktično že v žepu. Gostje so delovali nemočno, nemotivirano in predano. A izbranci trenerja Saša Nikitovića - počitek sta dobila Mirza Begić in Domen Lorbek - so jih spustili nazaj v igro.

Verjetno tudi zaradi utrujenosti, saj je bila to za ljubljanski klub osma tekma v trinajstih dneh, so domači v zadnjih desetih minutah dosegli le devet točk ter minuto in pol pred koncem prepustili vodstvo. Izid so izenačili štiri sekunde pred koncem po dveh prostih metih Marka Simonovića, Oostende pa je do zmage prišel v zadnji sekundi po košu Chasea Fielerja.

Do konca rednega dela lige prvakov so še trije krogi. Petrol Olimpija bo v naslednjih dveh gostovala - v Litvi in Nemčiji, tekmovanje pa bo končala 6. februarja doma proti Bešiktašu.