Nikakor ni bila lepa, a je bila zato toliko bolj pomembna. Košarkarji Olimpije so po slabem prvem polčasu v 15. krogu lige ABA proti Megi Bemax v drugem garali in bili za trud poplačani z izredno pomembno zmago, po kateri so se odlepili z dna lestvice. Na njem je zdaj povsem sama Krka, ki je v soboto proti Partizanu v Beogradu doživela nov izredno visok poraz.

Olimpijini košarkarji so po prihodu iz slačilnice zavihali rokave in se lotili lovljenja nasprotnika, ki zaradi poškodbe ni več mogel računati na enega ključnih mož Adama Mokoko. A vsaki dobri potezi v napadu je sledila napaka v obrambi, pri čemer so v oči bodli predvsem številni skoki v napadu Mege (na koncu 12). Kljub temu Ljubljančani niso obupavali in so garali naprej, za trud pa bili sprva poplačani ob koncu tretje četrtine, ko je Domen Lorbek z metom ob sireni poskrbel za izenačenje. Ko je nekaj trenutkov kasneje s trojko poskrbel še za tedaj drugo vodstvo na tekmi, je bila Olimpija na dobri poti do pomembne zmage. Do nje je na koncu tudi prišla, prav Lorbek pa je s 16 točkami v drugem polčasu pri njej odigral ključno vlogo. »Izjemno pomembna zmaga v norem ritmu, ki ga imamo v januarju. Nimamo časa za slavje, saj si tekme sledijo druga za drugo. Tokratno smo prelomili, ko se je poškodoval njihov najboljši obrambni igralec Mokoka, saj smo se po tem razigrali in bili hrabri. V zadnji četrtini smo našli razpoloženo peterko, v kateri sta bila odlična Tratnik in Simonović, zato sta zasluženo igrala vseh zadnjih deset minut,« je pojasnjeval Saša Nikitović .

Če se je danes kljub pomembnosti tekme na tribunah dvorane Stožice zbralo skromno število ljudi, sta bili zato toliko bolj zapolnjeni vrsti tik ob parketu. Ker imata tako Olimpija kot Mega v svojih vrstah kar nekaj obetavnih mladeničev, je obračun pospremilo precejšnje število oglednikov NBA, ki so prišli iz Washingtona, Charlotta, San Antonia, Clevelanda… A vsaj kar se tiče ljubljanskega moštva, kaj prida v prvem polčasu niso imeli za videti. Moštvo trenerja Saše Nikitovića je imelo od samega uvoda izjemno veliko težav z agresivno obrambo gostov. Ker Mega trenutno nastopa le v ligi ABA, je imel trener Dejan Milojević teden dni časa, da dobro preuči Olimpijo. To je bilo na parketu očitno, saj so njegovi igralci poznali praktično vsako potezo nasprotnika vnaprej. Zmaji so se tako v napadu izjemno mučili, ko pa se jim je ustavilo, je Mega ob koncu prve in začetku druge četrtine naredila delni izid 14:0, na odmor pa odšla z lepo prednostjo osmih točk.

Krka brez moči proti Partizanu

Krka, pri kateri je manjkal Paolo Marinelli, je v soboto v Beogradu Partizanu kljubovala le prvih deset minut, nato pa so gostitelji prestavili v višjo prestavo in povsem povozili Novomeščane, pri katerih je le Luka Lapornik dosegel dvomestno število točk (13). »Očitno je, da je Partizan v vseh pogledih precej boljše moštvo od našega. V Beograd smo pripotovali z upanjem, da bomo odigrali precej bolje in predvsem pametno, a je bilo hitro jasno, da zaradi poškodb in bolezni, ki so nas prizadele v zadnjem času, to ne bo mogoče. Končni rezultat je tako naša trenutna realnost. Priložnost za dvig z dna lestvice lige ABA bomo iskali na drugih tekmah,« je povedal trener Krke Simon Petrov, ki v letošnji sezoni z moštvom enostavno ne najde prave forme, zato ni izključeno, da na klopi Novomeščanov ne bo dočakal konca sezone.

Liga ABA, drugi izidi 15. kroga: Mornar – Zadar 89:81 (22:25, 47:39, 72:61, Vranješ in Waller po 16; Little in Bašić po 17), Cedevita – Cibona 89:68 (22:17, 49:32, 73:42, Cook 23, Murić 13; Bundović 16), Igokea – C. zvezda 77:79 (18:20, 43:41, 62:59, Anđušić 15; Ragčand 18), danes ob 18. uri: FMP – Budućnost.