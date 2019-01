Mednarodna sklada sta prepoznala potencial podjetja, ki sta ga leta 2014 ustanovila arhitekta Martin Pelcl in Gregor Černelč, investicija pa bo omogočila nadaljnji razvoj spletnih platform pod skupno blagovno znamko DaiBau in hitrejšo širitev v srednji in vzhodni Evropi. Več kot dvajsetčlanska ekipa s pisarnami v Mariboru, Zagrebu, Gradcu in Novem Sadu danes pod krovno blagovno znamko DaiBau upravlja štiri portale. V Sloveniji je to portal MojMojster.net, na Hrvaškem Emajstor.hr, v Avstriji Daibau.at, v Srbiji pa Daibau.rs.

Več kot 30.000 gradbenih izvajalcev

DaiBau omogoča preprosto načrtovanje gradnje in prenovitvenih projektov, osredotoča pa se na potrebe gradbenih delavcev. Samodejno povezovanje pomaga gradbenikom najti nove kupce, prav tako poenostavi računovodstvo in komunikacijo s strankami. Platforma različnim investitorjem, kot so posamezniki, podjetja ali institucije, predlaga gradbena podjetja, arhitekte in druge strokovnjake. Od leta 2017 se DaiBau osredotoča na strokovne in večje gradbene projekte. Platforma ima v štirih državah več kot 30.000 izvajalcev gradbenih del in dnevno obravnava projekte v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Zgodba podjetja DaiBau se je leta 2014 začela v Tovarni podjemov, podjetniškem inkubatorju Univerze v Mariboru, kjer sta Martin Pelcl in Gregor Černelč inkubirala svoje podjetje Eforma. »Štiri leta lastnega truda smo vložili, da smo DaiBau ustvarili kot stabilno podjetje. Nova investicija bo podprla širitev naše ekipe in omogočila hitrejšo rast,« pravi soustanovitelj podjetja Martin Pelcl. »Podjetje, ki je zraslo z dveh entuziastov na 22 zaposlenih, je zgled, kaj je mogoče doseči z železno voljo,« dodaja Urban Lapajne, koordinator programa Start:up Maribor v Tovarni podjemov, »za nas pa so takšni uspehi potrditev, da smo sposobni prepoznati in podpreti dobre projekte.«