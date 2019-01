Za Pariz, Budimpešto in Beograd napovedani novi protesti

Na Madžarskem so napovedani novi množični protesti proti vladi Viktorja Orbana zaradi sporne delovne zakonodaje, ki so jo sindikati označili za suženjsko. Prav tako so v Beogradu in Srbiji napovedani novi množični protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću. Možni pa so tudi vnovični protesti rumenih jopičev v Franciji.