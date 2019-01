Protestniki so zahtevali več medijske svobode in prostora na javni televiziji, konec pregona in nasilja nad drugače mislečimi, pa tudi odkritje naročnikov napadov na opozicijske politike in novinarje ter morilcev enega od vodij kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića.

Zbrali so se pred beograjsko Filozofsko fakulteto, ob zvokih piščalk in opremljeni s transparenti pa so se nato podali do zgradbe Radiotelevizije Srbije, kjer so zahtevali odstop direktorja in odgovornega urednika informativnega programa, ker da sta "osramotila novinarski poklic". Zahtevali so tudi, naj nacionalna televizija "laži predsednika Vučića preneha predstavljati kot dejstva".

Ena od vodij protestov, predsednica nevladne organizacije Evropsko gibanje s Kosova Rada Trajković, je opozorila, da Vučićeva vlada seje strah in predsednika pozvala, naj "iz Beograda ne dela varne hiše za kriminalce".

Soorganizatorka protestov Jelena Anasonović je poudarila, da zahtevajo spoštovanje zakonov in resnicoljubno poročanje RTV Srbija, policijo pa pozivajo, naj lovi kriminalce, ne pa prešteva protestnike.

Prvi protest je potekal 8. decembra, potem ko je enega od opozicijskih voditeljev Borka Stefanovića novembra v Kruševcu napadla skupina moških. Storilce so sicer kmalu prijeli, a vodje opozicije trdijo, da je bila v napad vpletena vladajoča Vučićeva Srbska napredna stranka, kar ta zanika.