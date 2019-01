Po podatkih policije se je popoldne okoli 32.000 protestnikov zbralo po vsej državi, od tega 8000 v Parizu. V francoski prestolnici je sprva večina protestnikov mirno krenila od poslopja gospodarskega ministrstva proti Elizejskim poljanam, kjer je popoldne prišlo do spopadov med delom protestnikov in policijo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je s solzivcem in vodnimi topovi nastopila proti protestnikom blizu Slavoloka zmage, ki so nanje metali predmete. Mnogi protestniki so prišli zaščiteni s čeladami in plinskimi maskami.

Po dosedanjih podatkih je policija prijela 59 ljudi, od tega 24 še pred začetkom protestov zaradi posedovanja nedovoljenega orožja ali oblikovanje skupin, ki bi lahko zanetile nasilje.