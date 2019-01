Robert Pešut Mangifico: Na srečo imam živec za to, da bi lahko šlo kaj po zlu, pokvarjen

Robert Pešut Magnifico je, kot meni tudi sam, v najboljših letih glasbene kariere. Dve leti zaporedoma je za božič napolnil Stožice, v Srbiji njegovo »Pukni zoro« pojejo tako na stadionih kot v samostanih, osebno pa se počuti bolj zrel in boljši muzikant kot kdajkoli prej. Tudi časi so zanj ugodni. Šlager, glasbeni žanr, ki je vmes deloval že kot izgubljen, je ponovno pridobil veljavo, in če ima kdo v naših krajih to formo v prstih in ožilju, je to on.