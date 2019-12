Robert Pešut - Magnifico: Igral bi z Avsenikovim ansamblom

Danes bo Robert Pešut - Magnifico že tretjič zapored stopil na oder razprodane dvorane Stožice v Ljubljani. Od Srca do srca, Kdo je čefur, Sexy boy, Export import, Grande finale in Charlatan de Balkan je šest studijskih albumov, ob tem pa so nastali še drugi glasbeni projekti, kot so evrovizijska pesem Silvija, filmski projekti iz dveh filmov in nadaljevanke Montevideo bog te video ter serije Sence nad Balkanom… Vse to je Magnifica povzdignilo med najbolj poslušane glasbenike na območju nekdanje Jugoslavije. Vzporedno z božičnim koncertom je izšla tudi posebna izdaja Helidonove LP plošče Magnificovega prvenca od Srca do srca, v spomin na 25-letno kariero »čefurja« in »šarlatana« iz Šiške.