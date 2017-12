Pešut je redkejši primer Ljubljančana, ki se je v mlajših kategorijah okušal v folklori (iz folklornih vrst sicer izhajajo tudi Gušti in Šukar) in tudi v narodno-zabavni glasbi. Borsalino se je reklo zasedbi, ki je ob svojem času, torej v osemdesetih, nastopala na podobnih odrih kot Alpski kvintet in podobni. In ko se je na enem od minulih festivalov Pivo in cvetje srečal s starimi kolegi, se jim je na povabilo pridružil na odru ter brez zadržkov poprijel za bas. Njegov nemara najosnovnejši inštrument.

