Suša v nižinah brez snežne odeje in padavin se utegne končati ob izteku tedna. Prihaja zima in z njo sneg. Za ene napoved radostnih dni, za druge prihajajočih nevšečnosti, saj je biovremenska prognoza slaba. Občutljive bo kljuvalo, tudi spanje bo moteno, a ne gre obupati. Če je slehernik v dobri psihofizični kondiciji, ga tudi slabo vreme in biovreme ne moreta vreči iz tira. Le pravi recept, kako to doseči, je treba najti in pravo literaturo.

Tudi evropska komisarka Violeta Bulc , ki je nekoč v kopalkah skakala po žerjavici, zdaj pa se redno uvršča v vrh najpriljubljenejših političnih osebnosti v Sloveniji, ima svoj jutranji obred. Navsezadnje je končala šamansko akademijo na Škotskem, kar je pisalo celo v njeni uradni biografiji, ko je kandidirala za evropsko komisarko. V nemškem Spieglu so takrat sicer zapisali, da »hoja po žerjavici praviloma ne spada med sposobnosti, ki se jih pričakuje od komisarskih kandidatov« in da bi ji lahko kvečjemu dodelili »resor za pozitivno energijo«. Violeta Bulc je torej bralcem Svet24 povedala, da zjutraj eno minuto nameni za pozdrav jutru, nato sledijo raztezne vaje, prha in druge kopalniške aktivnosti, zajtrk, pogled v ogledalo in torbico, potem pa gre na pot. Ko ni v službi Evropejcev, pa jo najbolj sproščajo zvoki iz narave, kamor rad zahaja tudi Alfi Nipič . S pohodniško opremo hodi po okolici svojega domovanja ter se polni z energijo in novimi idejami, kar ga osrečuje. Na pohodih je obiskal tudi kar nekaj vrhov, med njimi tudi Triglav. Pa ne sam. Na najvišjem slovenskem očaku so bili z njim Oto Pestner , Neca Falk in New Swing Quartet. Ampak kot se je zaupal Novi, je bilo to že pred leti, pa še prvič in zadnjič se je zgodilo, da je kolovratil tako visoko v hribe, saj je v živo spoznal, da ni zastonj rek: Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. »Sem Štajerec in zame so visoki hribi že Slovenske gorice, ampak na srečo je v vsaki dolini zagotovo še kakšna klet, ki je vredna ogleda,« je priljubljeni štajerski pevec bralcem razkril svojo gorsko dušo.

Enega ponuja Janez Hočevar - Rifle . V obliki tibetanskih vaj. Kot je razložil v reviji Zarja, so tibetanske vaje skrivnost njegove vitalnosti. Kmalu bo mlad 80 let, vendar se počuti še mlajšega kot takrat, ko jih je začel izvajati. Petdeset jih je štel. A je bil starček. Zdaj je mladenič. Še premika se z mnogo večjo lahkoto, je zatrdil. Edini stranski učinek večne mladosti je odvisnost. Od vaj, seveda. »Če jih kakšno jutro izpustim, imam moralnega mačka. V takšnih primerih me spremlja občutek, kot da sem nekaj zamudil in mi nekaj manjka. Preprosto jih moram narediti takoj, ko je mogoče, še isti dan,« o tibetanski zasvojenosti pravi Rifle.

Jerca Legan Cvikl priporoča čili, ingver in med

Še ena estradna zvezda je v minulem tednu ljubiteljem literature zaupala svoj skrivni recept, kako ohraniti zdravega duha v zdravem telesu. Strokovnjakinja za strateško komuniciranje, antropologinja, publicistka in filantropinja Jerca Legan Cvikl. Kot so zapisali v reviji Lady, je glede na svoje številne življenjske izkušnje vedno polna zanimivih zgodb in nasvetov, ki nam marsikdaj pridejo prav, sploh ob začetku leta, ko smo vsi polni upanja. Jerca Legan Cvikl uči, da so najboljša terapija po prazničnem decembru sneg in zimske radosti. »Za zdrav duh v zdravem telesu naj bodo na obveznem vsakodnevnem programu pekoč čili, okrepčilen ingver in sladilen med v pravem in prenesenem pomenu,« je bralcem zaupala priznana antropologinja. Dodala je še, da bo v teh dneh najprej dokončala vse nedokončane projekte, nato pa bo vso energijo usmerila »v ustvarjanje komunikacijskih strategij ter v snovanje novosti blejskega turizma, razvijanje ustanovljene ženske fundacije in še kaj se bo našlo«.

Tudi igralec in glasbenik Jure Ivanušič prisega na zdravljenje duha in telesa ter sproščanje in lajšanje stresa z ognjenimi pripomočki. In to v čisto pravem pomenu besede. Z ognjem. »Pozimi se sproščam na prav poseben način. Najraje sem doma, sedim pred kaminom in opazujem ogenj. To mi da neverjetno energijo in me sprosti,« je o svojem ognjenem receptu za odganjanje stresa v reviji Zvezde povedal Jure Ivanušič. Na bolj meditativen način ohranjanja psihofizične kondicije se naslanja tudi Nika Ambrožič Urbas. Sodnica iz plesnega šova Zvezde plešejo se zaveda, kako pomembno je zdravje, zato je na njenem jedilniku veliko zelenjave. Vendar, je zaupala reviji Nova, to ni dovolj. Pomembna je tudi dobra psihična pripravljenost, zato se odloča za dolg spanec ter jutranje dihalne in raztegovalne vaje, ki jo branijo pred stresom in ji navsezadnje pomagajo ohranjati tudi lepo držo.