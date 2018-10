Uradnik, ki želi ostati neimenovan, je za ameriške medije povedal, da agentje verjamejo, da je bil vsaj eden izmed desetih sumljivih paketov poslan s Floride. Več podrobnosti o poteku preiskave zaenkrat niso razkrili.

Sumljive pošiljke z eksplozivnimi napravami so v preteklih dnevih prispele tudi na naslove nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, Trumpove tekmice na predsedniških volitvah Hillary Clinton, nekdanjega demokratskega podpredsednika Joe Bidena, milijarderja ter znanega podpornika ameriških demokratov Georgea Sorosa in tudi igralca Roberta De Nira - vsem prejemnikom sumljivih paketov je skupno to, da so v javnosti znani kot kritiki aktualnega predsednika Trumpa.

Skupno je bilo poslanih deset paketov. Nobena izmed bomb se ni sprožila, prav tako ni bilo žrtev.