Pentagon in Bela hiša sta v torek potrdila, da so v dislocirani sortirnici za pošto, ki je naslovljena na vrhove ameriške vlade, zaznali sumljive pošiljke. Te so bile namenjene obrambnemu ministru Jamesu Mattisu, poveljniku mornariških operacij admiralu Johnu Richardsonu in predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

Naprave so zaznale nevaren strup ricin, vendar je temeljita preiskava pokazala, da je šlo le za ricinusov fižol, iz katerega se lahko strup izdela.

FBI je po aretaciji sporočil, da je bila ena od pošiljk poslana tudi na naslov njihovega direktorja Christopherja Wrayja.

Osumljenec je dejanja po aretaciji priznal, vendar v sredo zvečer še ni bilo jasno, kaj ga je tako razburilo, da je Trumpu in ostalim naslovnikom poslal pošto. Za vsak primer so njegovo hišo in okolico temeljito preiskali, vendar niso našli ničesar nevarnega. Allena čaka obtožnica zaradi terorizma.

Allen je služil v mornarici od leta 1998 do leta 2002, iz mornarice pa se je vrnil z nazivom mornariški vajenec, kar je drugi najnižji položaj v ameriški mornarici. Leta 2004 je bil obtožen zlorabe otroka, vendar priznal nižjo obtožbo zanemarjanja, zato mu ni bilo treba v zapor. Istega leta je dobil prepoved približevanja neki ženski, leta 2008 pa je končal v zaporu zaradi nasilništva. Na prostost je spet od leta 2011.