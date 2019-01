Špekulativna formula sredinskega trojčka

Matematika je prispodoba, s katero bi v teh dneh najbolje opisali dogajanje v številnih političnih strankah, ko nji-hovi predstavniki kujejo strategije za nove volitve – tokrat evropske. Osnovno izhodišče je, kako oblikovati kandidatne liste, da bi jim uspelo preskočiti približno sedemodstotni prag, kar pomeni en mandat med osmimi v evropskem parlamentu, kolikor jih pripada Slovenji v 751-članski evropski instituciji. Ker je prag dokaj visok, so se v preteklosti stranke povezovale in oblikovale skupne liste. Primer uspešne povezave strank predstavljata NSi in SLS, ki sta na praktičnem primeru potrdili osnovno matematično zakonitost, da je ena plus ena dva.