Domen Caharijas: Beton v glavi

Primer posilstva na Primorskem, za katerega je sodišče odločilo, da ni posilstvo, ker je storilec uporabil silo šele po tem, ko je že prišlo do spolnega odnosa – pri čemer so višji sodniki penetriranje v spečo žrtev razumeli kot »spolni odnos«, ne pa kot storitev sile – morda ni najboljši primer znamenite sposobnosti idiotskega branja zakonov z bebavostjo strojnega jezika, je pa zadnji in morda najbolj boleč.