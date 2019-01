Brexit je mrtev, živel novi referendum

Eden od dveh največjih problemov brexitskega sporazuma Therese May za očitno zelo veliko poslancev njene konservativne stranke (sinočnje dramatično glasovanje v poslanski zbornici parlamenta se je končalo z največjim porazom vlade v zgodovini) je, da je njen brexit premalo… brexitski, saj trdijo, da ponuja šibko ali zelo šibko različico brexita, ali celo, da sploh ni različica brexita. Drugi problem je bilo upanje nasprotnikov brexita, da bo Britanija v primeru premierkinega poraza EU zapustila nesporazumno. Nekdanji zunanji minister in londonski župan, zdaj konservativni poslanec, najbolje plačani kolumnist na svetu, ki piše za desničarski probrexitski Telegraph, in eden od kolovodij brexita Boris Johnson je v parlamentu strahopetno molčal, zunaj parlamenta pa ponavljal: »Mislim, da bi morali proti temu sporazumu glasovati z absolutnim prepričanjem, da je prav, da glasujemo proti.« Njegov brexitski somišljenik in konservativni poslanec Jacob Rees - Mogg je pred glasovanjem ponavljal nekaj drugega: »Ljudje so glasovali za odhod. Niso glasovali za sporazum. Glasovali so za odhod. In s tem sporazumom ne bomo zares odšli.« Za odhod, če smo natančni, niso glasovali ljudje, ampak 51,9 odstotka ljudi. Mnogi zaradi laži in zavajanj brexitskega tabora. In pripisovanja izvora različnih britanskih problemov EU. Danes solidna večina zahteva nov referendum. Prav tako solidna večina bi želela ostati v EU. A Mayeva, vlada in konservativci vztrajajo pri tem, da gre za voljo ljudstva in obrambo demokracije. Na dramatični dan glasovanja je bilo veliko razprav o tem, kolikšen poraz bi bil sprejemljiv za preživetje brexitskega sporazuma z EU. Dominic Raab, drugi od dveh nekdanjih ministrov za brexit, ki sta odstopila, ker se nista strinjala s premehkim brexitom Mayeve, je trdil, da bi poraz s petdesetimi glasovi večine pomenil, da je mrtev. Premierkini pribočniki in svetovalci so bili veliko bolj popustljivi: Mayeva in vlada naj bi bili kos položaju, če glasovanja ne bi izgubili z veliko več kot 150 glasovi. 230 glasov pomeni, da je njen brexit pokojni. Je mogoče, da je premalo brexitski brexit pokopal brexit?