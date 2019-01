Sel iz Aten ne nosi dobrih novic

Pomemben del 27-letne sage o imenu makedonske države je dobil epilog. Dve tretjini oziroma 81 poslancev makedonskega parlamenta, sobranja, je potrdilo ustavne zakone, s katerimi bo realiziran junijski makedonsko-grški sporazum z obale Prespanskega jezera, po katerem bo Bivša jugoslovanska republika Makedonija (FYROM) postala Republika Severna Makedonija. Premier Zoran Zaev je spretno, z majhnimi koncesijami albanski strani v vladajoči koaliciji, dosegel, da so Makedonci vendarle pogoltnili živo žabo in z obeti za boljši jutri (članstvo v Nato in EU) zatrli del svojih domoljubnih čustev.