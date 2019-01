Če vlada za svoje predloge ne dobi podpore v parlamentu, mora za nov mandat zaprositi državljane, je dejal Corbyn v uvodu razprave. Vlado Therese May je označil za zombijevsko vlado, ki ni sposobna vladati, poroča britanski BBC. Britanski premierki je očital, da je "zapravila dve leti" v pogajanjih o brexitu, medtem ko "deluje v skladu s svojimi ozkimi strankarskimi interesi" ob sicer močnem nasprotovanju dogovoru tako v vrstah proevropskih kot konservativnih poslancev, ki zagovarjajo brexit.

Pričakovano je bilo, da nezaupnica Mayevi danes kljub zgodovinski zavrnitvi ločitvenega dogovora - za zavrnitev je glasovalo 432 poslancev, proti sta bila le 202 - ne bo izglasovana. Kot poroča britanski BBC, tudi v vrstah britanskih laburistov niso verjeli, da bi nezaupnica Mayevi lahko uspela, saj so severnoirska DUP in konservativci že napovedali, da bodo premierko danes podprli.

Mayeva je že napovedala, da bo, če "preživi" glasovanje o nezaupnici, parlamentu naslednji teden predstavila alternativni načrt. Napovedala je, da bo sklicala pogovore strank o tem, kako naprej. Vlada se bo teh pogovorov lotila konstruktivno, treba se je lotili načrtov, o katerih se bo mogoče pogajati in ki bodo imeli podporo v parlamentu. Dve poti sta, da se izognemo brexitu brez dogovora, je poslancem dejala Mayeva. "Prvi je, da potrdimo dogovor. Drugi, da ustavimo postopek po 50. členu, kar bi pomenilo, da ostanemo v EU in s tem ne spoštujemo referendumskega izida, in to je nekaj, česar ta vlada ne bo storila," je dejala.