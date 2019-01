Britanski parlament je dogovor o brexitu v torek zavrnil s 432 glasovi proti 202. »Glavna težava so frakcijski boji znotraj Konservativne stranke, ki so pripeljali do tega, da je proti sporazumu glasovalo 118 poslancev premierkine lastne stranke,« je ocenil Vidmar. Kot je dodal, so obenem proti glasovali poslanci koalicijske partnerice, torej severnoirske DUP, in opozicija. »Izoblikovala se je zelo široka koalicija nasprotnikov sporazuma.«

Za nekatere konservativce in DUP je bilo po njegovih besedah problematično irsko varovalo, ki je del sporazuma, za mnoge laburiste ter liberalne demokrate in za škotsko SNP pa je problematičen sam brexit ali vsaj odhod Združenega kraljestva s skupnega trga. »V nasprotovanju sporazumu so se torej združili tisti, ki menijo, da sporazum premalo oddaljuje Združeno kraljestvo od EU ter tisti, ki mislijo, da jo preveč oddaljuje.«

Zaradi zavrnitve dogovora so laburisti zahtevali glasovanje o nezaupnici vladi. »Napovedi so sicer nehvaležne, a po mojem je verjetnost, da nezaupnica uspe, relativno majhna,« je izpostavil Vidmar in dodal, da bodo po napovedih tisti konservativni poslanci, ki so rušili sporazum, večinoma podprli premierko. Prav tako je podporo napovedala koalicijska partnerica DUP. »V trenutni politični situaciji si večina konservativcev enostavno ne želi novih volitev, ker bi jih lahko čakal hud poraz, pa tudi rušenje lastne vlade v britanskem političnem prostoru ni politično oportuno.«