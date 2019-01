Za študijo, objavljeno v ponedeljek v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so znanstveniki izvedli eno najdaljših analiz mase ledu v 18 regijah Antarktike. Pri tem so uporabili fotografije iz zraka, posnete z letali ameriške vesoljske agencije Nasa, in satelitske posnetke več vesoljskih agencij.

Ugotovili so, da je Antarktika med letoma 1979 in 1990 izgubila do 40 milijard ton ledu na leto. Do leta 2009 pa se je ta količina močno povečala. Od tega leta do leta 2017 je bilo namreč izgubljenega do 252 milijard ton ledu letno.

Še posebej zaskrbljujoče pa je, da veliko ledu izgubljajo deli Vzhodne Antarktike, ki so doslej veljali za »stabilne in imune na spremembe«.