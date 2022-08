Služba Copernicus Climate Change Service (C3S) je ugotovila, da je obseg antarktičnega morskega ledu dosegel 1,53 milijona kvadratnih kilometrov, kar je približno sedem odstotkov pod julijskim povprečjem v obdobju od 1991 do 2020. Gre za najmanjši obseg ledene površine v juliju od začetka satelitskega beleženja pred 44 leti. Po navedbah C3S se je s tem nadaljeval niz podpovprečnih mesečnih obsegov ledu, ki jih beležijo od februarja letos.

Skupina je ugotovila tudi, da je bila pokritost Arktike z morskim ledom minuli mesec za štiri odstotke nižja od povprečja oziroma, da je bil to dvanajsti najmanjši julijski obseg morskega ledu v zgodovini. »Pričakujemo lahko, da bomo še naprej priča pogostejšim in daljšim obdobjem izjemno visokih temperatur, saj se globalne temperature še naprej povečujejo,« je dejala ena od znanstvenic skupine Freja Vamborg.

Po podatkih C3S je bil julij neobičajno suh v Evropi ter v večjem delu Severne in Južne Amerike, Srednje Azije in Avstralije, medtem ko je bil prejšnji mesec bolj vlažen kot običajno v vzhodni Rusiji, na severu Kitajske in v pasu, ki se razteza od vzhodne Afrike prek Azije do severozahodne Indije, še navaja AFP.