Albanščina postala drugi uradni jezik v Makedoniji

Albanščina je od danes drugi uradni jezik v makedonskih državnih institucijah in organih. Že marca lani sprejet zakon o jezikih je bil danes objavljen v uradnem listu in s tem stopil v veljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zakona pa ni podpisal makedonski predsednik Gjorge Ivanov, ki je to dvakrat zavrnil, češ da je zakon protiustaven, ampak ga je v ponedeljek zvečer po pisanju makedonskih medijev podpisal predsednik parlamenta Talat Xhaferi.

Uvedba albanščine kot uradnega jezika je bil pogoj albanskih strank za podporo vladi pod vodstvom socialdemokrata Zorana Zaeva. Albanska skupnost v Makedoniji predstavlja okoli četrtino prebivalstva. Albanščina je bila doslej uradni jezik le v občinah, kjer je albanska manjšina predstavljala najmanj 20 odstotkov prebivalstva.